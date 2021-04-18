متجهة من الرياض إلى لكناو.. طائرة هندية تهبط اضطرارياً في إيران

تم إصلاح الخلل قبل أن تكمل رحلتها إلى الهند

‬هبطت طائرة هندية اضطرارياً في إيران، بعد أن كانت متجهة من الرياض إلى مدينة لكناو الهندية وذلك يوم أمس.

وقال المتحدث الرسمي لشركة "سبايس جيت" الهندية: إن زجاج الطائرة الأمامي تعرض لشرخ قوي خاصة الجانب الخارجي، ما اضطر الطائرة بالهبوط في إيران.

وأشار إلى أن الجانب الداخلي للزجاج وضغط الهواء طبيعيان، مضيفاً أن الطائرة هبطت بسلام، وتم إصلاح الخلل قبل أن تكمل رحلتها إلى الهند.