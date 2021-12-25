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أكدت أنه عمل خطير ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

قطر تدين بشدة الهجوم على منطقة جازان

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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الذي استهدف منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، وأدى إلى سقوط قتيلَيْن، وإصابة 7 آخرين.



واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الهجوم عملاً خطيرًا ضد المدنيين، يُنافي كل الأعراف والقوانين الدولية.



وجدَّد البيان موقف قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية, معربة عن تعازيها لذوي الضحيتَيْن، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.