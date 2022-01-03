الأقل منذ بدء الشتاء.. "الطائف" تسجّل 4 درجات مئوية فجر اليوم

وسط توقعات بانخفاض أكثر لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

سجّلت "الطائف"، اليوم الإثنين، انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، هو الأقل منذُ بدء موجة الشتاء، حيث بلغت درجة فجراً 4 درجات مئوية، فيما كانت قد بلغت في مركزَي "الشفا والهدا" السياحيين 3 درجات مئوية؛ ما يعني الهبوط المُفاجئ في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

ويتوقع أن تُسجل المحافظة انخفاضاً أكثر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وسط إقبال وانتعاش اقتصادي على سوق البطانيات، والملابس الشتوية خصوصاً الصوفية منها، كذلك تشهد محال بيع الفروات الشتوية رواجاً وإقبالاً، في ظل تزايد واشتداد موجة البرد الحالية.