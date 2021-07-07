بعد تحقيقهم كأس العرب.. وزير الرياضة يستقبل بعثة المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم

استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، بعثة المنتخب السعودي للشباب، والمتوج بلقب النسخة السابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت "20" سنة، التي اختتمت مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة.



وهنأ "الفيصل" لاعبي الأخضر الشاب بمناسبة حصولهم على هذا الإنجاز العربي المميز، الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخبات الوطنية المسجلة باسم الوطن، مشيداً بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها الأبطال في هذه البطولة، مع زملائهم في المنتخبات العربية الشقيقة، التي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.



وتمنى الأمير عبد العزيز بن تركي أن يواصل لاعبو الأخضر العمل الجاد في المستقبل، نحو المزيد من المنجزات في المستقبل بمشيئة الله، وتمثيل المنتخب السعودي الأول لرفع اسم المملكة خفاقاً في كافة المحافل الدولية والإقليمية والقارية.