إعلان منتظر.. الرياض تفتح ذراعيها لـ"أوبك+" والرئاسة لـ"عبدالعزيز بن سلمان"

اجتماع يضمن أهداف التحالف لتحقيق توازن العرض القائم على اتفاق خفض الإنتاج

تستضيف الرياض، اليوم الاثنين، اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها، الممثلين لـ23 دولة منتجة للنفط المنظمين في تحالف "أوبك+"، الهادف إلى جلب أشكال التوازن للعرض والطلب في إمدادات النفط العالمية، والقائم على اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك بحصص متدرجة.

وبدأت هذه التخفيضات في الحصص بالخفض التاريخي بـ10 ملايين برميل يوميًّا في مايو 2020، إلى 8 ملايين برميل يوميًّا في يونيو العام الماضي، وانتهاء بخفض 6 ملايين برميل يوميًّا في 2021 إلى أبريل 2022.

ويترأس وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بحضور الرئيس المشارك نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسندر نوفاك، اجتماع تحالف أوبك+ بالاتصال المرئي، في ظروف سوق بترولية دائمة التطور بالقرارات المستجدة الصادرة عن التحالف التي تواصل المساعدة في تحقيق التوازن بين أساسيات السوق، من خلال معالجة الطلب المتزايد مع الوقاية من الفائض المحتمل في العرض.

ومن المنتظر أن يعلن الاجتماع عن مدى تطابق إنتاج دول أوبك+ مع الحصص المتفق عليها ومدى الامتثال للتخفيضات الحالية، والتي بلغت 116%؛ مما يعني أن المجموعة تخفض باتزان؛ حيث يواجه العديد من الأعضاء قيودًا محلية على زيادة الإنتاج؛ مما يشير إلى سوق نفطية أكثر إحكامًا.

وقرر الاجتماع السابق تعديل الإنتاج الإجمالي بالزيادة بمقدار 0.4 ملايين برميل في اليوم، على أساس شهري بدءًا من 2021، حتى التخلص التدريجي من تعديل الإنتاج بمقدار 5.8 ملايين برميل في اليوم في نهاية 2022.