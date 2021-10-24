بقرار وزاري.. توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.
وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.
وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.