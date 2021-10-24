بقرار وزاري.. توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

‫أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.

وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

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24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 02:09 PM

بقرار وزاري.. توطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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‫أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أنه استكمالًا لبرامج التوطين، أصدر اليوم قرارًا لتوطين مهن التسويق، وقرارًا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة.

وقال: جاء ذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

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