هكذا تفاعل الإعلام المصري والناشطون هناك مع قرار "التعليم" في المملكة

أشادوا بإجراءات المملكة الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة كورونا

سلّطت صحف مصرية الضوء على قرار وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بنقل جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى الصفوف التي تليها في ظل أزمة كورونا الاستثنائية، وأشادت بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة قبل وصول الجائحة إلى البلاد، من تنظيم عملية التعليم عن بعد وعملية الاختبارات وغيرها.

وتحت عنوان "كله ناجح.. وزير التعليم السعودي يقرر نقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التى تليها"، نقلت صحف "اليوم السابع" و "المصري اليوم" و"الشروق" قرار وزير التعليم السعودي كإجراء للتخفيف عن الطلاب.

فيما أشاد ناشطون مصريون وخبراء تعليم بإجراءات وزارة التعليم السعودية في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الخبير التعليمي "أحمد مسعود" تعليقًا على الخبر: "من بداية أزمة كورونا وأنا بتابع إجراءات السعودية في الجانب التعليمي وخطوات تطبيق التعليم عن بُعد .. بصراحة يستحقون الإشادة وكل التقدير.. جهود ممتازة ونموذج محترم".

وقالت الناشطة التربوية "محاسن عبد اللطيف": السعوديون سابقون كورونا بخطوات كثيرة .. في الأول طبقوا مسألة التعليم عن بعد كما يجب أن يكون، ثم عملية الاختبارات في الصفوف الأولى أول الجامعة، القرارات جيدة جدًا جدًا، والعملية التعليمية سارت بسلاسة ويسر على الطلاب، تجربة نتعلم منها كثيرًا".

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجّه بنقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام "رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية" للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية.

وفيما كتب "بدر عبد العزيز"، من الكويت موجهًا حديثه إلى وزير التربية في بلاده، سعود الحربي، قائلاً إن: "أمريكا أنهت العام الدراسي، والجارة الكويت فعلت الشيء نفسه، وللآن أنت قاعد تشاور؟ لازم قرار حاسم ونهائي، خصوصًا للجامعات". تناول المصريون الخبر بخفة دمهم المعهودة، وكتب أشرف قائلاً: "اسمي الحقيقي أبو شعلان"، في كناية عن أحقيته في أن يشمله قرار الوزير السعودي بانتهاء العام الدراسي.

وكتب أحمد إيهاب: "إلى وزير التعليم العالي: "هبسّطهالك.. لو معاك 4 سنين جامعة، وجينا أخدنا منهم ترم، هتحس حاجة؟". وغردت "أمنية" : "يلا يا وزير التعليم يا حبيبي، شوف السعودية، وعمايل السعودية. عايزين ننبهر كده!".

وعلى مستوى السعودية، حظيت تغريدة وزير التعليم باهتمام واسع من قِبل مستخدمي تويتر في المملكة والدول العربية حيث تم التفاعل معها وإعادة تغريدها والتعليق عليها على نطاق واسع ، واتفقت الآراء على أن وزارة التعليم "أدارت الأزمة باحترافية عالية، وأثبتت أن مصلحة الطالب هي الأولوية. بقرارات حكيمة ومتزنة، وكفاءات تدير المرحلة باقتدار وتميز، يمثل امتدادًا لما قدمته السعودية من رعاية شملت المواطن والمقيم، ولم تستثنِ أحدًا".

يُشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم الفني المصرية اشترطت على الطلاب من الصف الأول ابتدائي وحتى الثاني ثانوي العمل على مشروع بحثي مهرًا للنجاح، فيما أجبرت طلاب الثالث ثانوي على تنفيذ الاختبارات في موعد لم يحدد حتى الآن.