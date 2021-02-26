الولايات المتحدة تسجِّل 73.610 إصابات مؤكدة و3.240 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 73.610 إصابات مؤكدة و3.240 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.212.548 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 506.834.