لا وفيات.. تايلاند تسجل أربع إصابات جديدة بكورونا

إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 3125 حالة توفي منها 58

سجلت تايلاند، اليوم الأربعاء، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3125 حالة توفي منها 58.

ووفق رويترز قال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 الحكومي، إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

ولم تعلن تايلاند أي حالة عدوى محلية بالفيروس منذ 15 يوما.