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قال: لا يمنعهم الاختلاف العلمي من إنصاف مخالفيم الرأي دون ضغينة

"الدخيل" عن نعي "المنيع" لـ"اللحيدان": كلمات تعكس سلوك العلماء الكبار

علق سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل على فيديو عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع الذي ينعي فيه وفاة العلامة الشيخ صالح اللحيدان عضو الهيئة الراحل، واصفا كلماته في حق الشيخ المتوفى بأنها تعكس سلوك العلماء الكبار الذي لا يمنعهم الاختلاف العلمي من إنصاف مخالفيهم الرأي.



وكتب الدخيل على صفحته الشخصية على تويتر معلقا على الفيديو يقول: "رحم الله الشيخ #صالح_الحيدان وحفظ الشيخ #عبدالله_المنيع. تصريح المنيع يعكس سلوك العلماء الكبار الذين لا يمنعهم الاختلاف العلمي من إنصاف من يختلفون معهم. اختلف العالمان الجليلان في موضوع الأهلة وتوسعة المسعى وغيرها ولم يكن الاختلاف سببا للانتصار للنفس ولا دافعا لضغينة أو تجنٍّ".



وكان المنيع قال في مداخلة لبرنامج النهار على "الإخبارية": إننا فقدنا أعز حبيب لدينا سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان زميلنا وأخينا رحمة الله عليه، وأعز من يجاهد في سبيل إعلاء هذا الدين وكلمة الله والهداية بما يتعلق بالأمور الشرعية بكافة الجوانب.



وتابع بقوله: فقدنا عالما كبيرا له قيمته واعتباره.