وكالة الأنباء الأمريكية: لا يمكن إنكار شعبية الأمير محمد بن سلمان في الداخل والخارج

أشارت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها في تغيير صورة المملكة بجميع الجوانب

ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، أنه لا يمكن إنكار شعبية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الداخل وكذلك في الخارج، عقب الجهود الكبيرة التي بذلها في تغيير صورة المملكة في جميع الجوانب.

وأشارت إلى جهود ولي العهد في تعزيز الاقتصاد السعودي وتحسين صورة المملكة في الخارج وجذب السياح والمستثمرين، إضافة إلى العديد من التغييرات الاجتماعية الواسعة.

وتابعت أن المملكة اليوم مع النمو الاقتصادي، تشهد نموًّا في السياحة كذلك، وفي المحافل الرياضية؛ حيث إن دُورَ السينما تنتشر في عدة مدن سعودية، والمرأة تقود سيارتها ولديها وظيفتها ويمكنها التنقل والسفر بكل حرية، إلى جانب وجود قوانين مشددة كنظام مكافحة التحرش ونظام الذوق العام وخلافه، كما أن الآلاف من المشاهير العالميين أصبحت السعودية إحدى وجهات السفر المفضلة لديهم.

والْتقت الوكالة بعدد من السعوديين في الرياض لأخذ آرائهم حول التغييرات الجديدة التي تشهدها السعودية ومدينة الرياض مع انطلاق موسم الرياض؛ حيث قالت سيدة تدعى منى حسن: إن التغييرات التي تشاهدها لا تصدق ولم تكن تتوقعها؛ مؤكدة أنها تؤيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسعيدة بالتغييرات التي تشهدها بلادها.

فيما قال سعد العتيبي الذي حضر مهرجان الدرعية: إن كل التغييرات إيجابية؛ مشيرًا إلى أن البعض يروّج لأخبار سلبية لإحباطنا أو للسخرية؛ لكن الواقع أن كل التغييرات إيجابية ورائعة.

بينما قال الشاب عبدالله أبو الخير (28 عامًا): "لم يتصور أي شخص أن يحدث كل هذا، وكل هذه التغييرات لم يتوقع أحد أن نصل لها حتى بعد 30 سنة، لقد كان تحولًا كبيرًا ورائعًا خلال فترة قصيرة".

أما سارة المطيري (28 عامًا) فقالت: "لا أشعر أنني بحاجة للسفر إلى الخارج كما كان من قِبَل؛ لأن كل شيء هنا الآن وكل ما نريده متوفر".