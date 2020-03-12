"صحة عسير" تغطي 21 جامعًا بمحايل بأطباء للتوعية بمرض كورونا.. غدًا

بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة

تقوم إدارة قطاع محايل الصحي، غدًا الجمعة، بتغطية 21 جامعًا بأطباء لتوعية المواطنين بمرض كورونا الجديد وكيفية الوقاية منه.

ويأتي ذلك بالشراكة مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، وبإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري.