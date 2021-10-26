هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيران

اجتماع طارئ لحل المشكلة

أعلنت السلطات الإيرانية أن الخلل الذي تسبّب في تعطل توزيع الوقود في مختلف محطات البلاد، اليوم "الثلاثاء"؛ سببه هجوم سيبراني.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مجلس الأمن القومي أن الخلل نتج عن هجوم سيبراني على النظام المعلوماتي لتوزيع الوقود، وأن تفاصيل الهجوم ومنشؤه موضع تحقيق.

وبثّ التلفزيون لقطات لمحطات مقفلة، بينما اصطفت سيارات على مقربة منها؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبها ذكرت المتحدّثة باسم الشركة الإيرانية لتوزيع المشتقّات النفطية فاطمة كاهي، أن الشركة دعت إلى اجتماع طارئ لحل المشكلة.