مارس المقبل.. موعد لانطلاق دورة الألعاب السعودية الأولى

الميدالية الذهبية جائزتها مليون ريال

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، اليوم الاثنين، عن موعد إقامة الدورة الجديد خلال الفترة 10-20 من مارس المقبل 2022م؛ بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد19" في نهاية مارس 2020م.

وسيتنافس المشاركون في الدورة على الفوز بألقابها وجوائزها البالغة مليون ريال للميدالية الذهبية و300 ألف ريال للميدالية الفضية و100 ألف ريال للبرونزية.

وذكرت اللجنة العليا المنظمة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة، كأهلية المشاركة ونظام التجارب والتصفيات والبرنامج الزمني خلال الأيام القليلة المقبلة.