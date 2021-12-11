"فلكية جدة" ترصد مرور المذنب ليونارد قرب الأرض.. غدًا

سيكون على مسافة آمنة للغاية

يرصد بسماء السعودية والوطن العربي غدًا الأحد 12 ديسمبر 2021، وصول المذنب C / 2021 A1 "ليونارد" إلى أقرب مسافة من كوكبنا عند حوالي الساعة 04:54 مساء بتوقيت مكة المكرمة 01:، وسيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34902292 مليون كيلومتر.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة بأن المذنب يزداد سطوعًا ابتداء من حوالي 14 ديسمبر، وسيصبح المذنب ليونارد مرئيًا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرةً قد يصل لمعانه الظاهري بين 5 و2.6، وعلى الرغم من أن المذنب سيكون قريبًا من الأفق في أشد درجات سطوعه.

وبين أن القياسات تشير إلى أن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ 254412 كيلومترًا بالساعة بالنسبة إلى الأرض، وعلى الرغم من سرعته عبر الفضاء الشاسع لنظامنا الشمسي، لا تتوقع رؤية المذنب يتحرك بسرعة عبر السماء.