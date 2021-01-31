تعليم صبيا تدشن تسليم 2237 جهازًا لوحيًّا للمرحلة الابتدائية

لدعم الطلاب والطالبات في التعليم "عن بعد"

دشن مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، تسليم 2237 جهازًا لوحيًّا قدمتها مؤسسة "تكافل"، ضمن هدايا التمكين الرقمي للمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك في إطار دعم طلاب وطالبات تعليم صبيا، في عملية التعلم عن بعد، للفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ.

يستفيد من توزيع الأجهزة اللوحية على مكاتب التعليم 1262 طالبًا وطالبة من مكتب تعليم صبيا، و339 من مكتب بيش، و410 من مكتب ضمد، و160 من مكتب الدرب، و66 من مكتب تعليم العيدابي.

كما قدمت المؤسسة إعانات مالية للفصل الثاني، 500 ريال لكل طالب وطالبة، يستفيد منها 11537 منهم 5478 بنين، و6059 بنات، بمجموع مبالغ 5.768.500 مليون ريال.

كما جرى توفير 300 نسخة من كتاب "السبيل إلى الحل"، دعمًا لطلاب وطالبات الصف السادس في تعليم الرياضيات، من أجل إكسابهم مهارات حل مسائل الرياضيات.

وقدم الدكتور "الخرمي" شكره لمؤسسة "تكافل" الخيرية التي لم تأل جهدًا في الدعم المعنوي والمادي للطلاب والطالبات المحتاجين، بما يضمن استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي، ودور المؤسسة في التنمية الاجتماعية، وتدريب الطلاب والطالبات في مجالات العمل المختلفة لإعدادهم لسوق العمل مستقبلًا.

يذكر أن المؤسسة قدمت في الفصل الأول 2896 جهازًا لوحيًّا وشرائح بيانات للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

كما قدمت غرفة جازان التجارية 100 هاتف، وزعت على مكاتب التعليم.

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وجرى دعم 310 طلاب وطالبات بجوائز تفوق بمجموع مبالغ وصلت أكثر من 155 ألف ريال للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى إعانات مالية بمبلغ 5.834.000 مليون ريال استفاد منها 11668 طالبًا وطالبة.