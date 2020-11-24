"الأرصاد": هطول أمطار على 10 مناطق ومحافظاتها بدءًا من غدٍ إلى الأحد.. تعرَّف عليها

"غزيرة" في بعض المناطق و"متوسطة" في الأخرى

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، بدءًا من غد الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل. وشملت التوقعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وحائل والحدود الشمالية. وتتراوح الأمطار بين غزيرة في بعض المناطق، ومتوسطة في بعضها الآخر.

وفي التفاصيل، أصدرت الهيئة تقريرًا مفصلاً عن أسماء المناطق، وأهم المحافظات المتأثرة بالأمطار. ففي منطقة مكة المكرمة توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد، وسيول من مساء غد الأربعاء ويوم الخميس. وتشمل مكة المكرمة وجدة ورابغ وخليص والكامل والجموم. فيما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد وسيول يومَي الخميس والجمعة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الخميس إلى يوم السبت، تشمل الخرمة وتربة ورنية والمويه. وتشمل التوقعات هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة يومَي الخميس إلى يوم الأحد، تشمل الليث وأضم والقنفذة.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، على المحافظات الجنوبية بمنطقة المدينة المنورة مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد، من مساء الأربعاء ويوم الخميس، وتشمل المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع.

فيما توقعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح، وتساقط البَرَد وسيول، من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وتشمل الباحة وبلجرشي والمندق والمخواة وقلوة وبني حسن والحجرة والقرى.

كذلك توقعت "الأرصاد" هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على منطقة عسير مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد وسيول، من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وتشمل البرك. فيما تشهد مناطق محايل وبارق ورجال ألمع والمجارة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الخميس إلى يوم الأحد، كما تتعرض مدينة أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص والحرجة وتنومة وبيشة وبلقرن لأمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، من يوم الخميس إلى يوم الأحد.

فيما تشهد مدينة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وأتربة مثارة وسيول، من يوم الخميس إلى يوم الأحد، وتشمل فرسان وأبوعريش وصبيا والطوال وبيش. كما تشهد مناطق فيفا والعارضة والداير وهروب والخوبة أمطارًا متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، من يوم الخميس إلى الأحد، مع تساقط البَرَد ونشاط الرياح.

كما تتعرض -بحسب توقع الأرصاد- منطقة القصيم لهطول أمطار متوسطة، تصل إلى غزيرة، مع نشاط للرياح والأتربة، وتساقط البَرَد، من يوم الخميس إلى السبت، وتشمل بريدة وعنيزة ومعظم محافظات المنطقة. فيما تشهد منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد، من يوم الخميس إلى الأحد، وتشمل الدوادمي وعفيف وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة. فيما تتعرض مدينة الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج ووادي الدواسر لهطول أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، من يوم الجمعة إلى يوم الأحد.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار متوسطة، تصل إلى غزيرة، على المنطقة الشرقية مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة، وتساقط البَرَد، من يوم الخميس إلى الأحد، وتشمل حفر الباطن والنعيرية والخفجي. فيما تشهد مدينة الدمام والجبيل والأحساء والقطيف والخُبر وبقيق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد.

وتوقعت "الأرصاد" هطول أمطار متوسطة، قد تصل إلى غزيرة، على مدينة حائل مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة يومَي الخميس والجمعة، تشمل حائل، خاصة على المحافظات الجنوبية منها. كما توقعت هطول أمطار متوسطة على الحدود الشمالية مصحوبة بنشاط في الرياح وأتربة مثارة من يوم الخميس إلى يوم السبت، تشمل رفحاء وعرعر.