"خيرية نجران" توزّع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية

خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمدة أسبوعين‫

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، في توزيع كوبونات مشروع الحقيبة المدرسية، لتأمين الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات، كمساهمة من الجمعية لدعم مسيرة الطلاب التعليمية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبده عطيف، أن الهدف من مشروع الحقيبة المدرسية نشْر التكافل الاجتماعي وتخفيف العبء المادي على الأسر المسجلة بالجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، وتشجيع الطلاب على التعليم.

وأضاف: يوزع الزملاء العاملون في خدمات المستفيدين، الكوبونات على المستفيدين في مقر الجمعية في حي الفيصلية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لمدة أسبوعين.