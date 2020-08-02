انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة

سقوط أعمدة للضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة.

ورصدت "سبق" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض.

وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة.

انقطاع الكهرباء أمطار

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 05:14 PM

سقوط أعمدة للضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي

انقطاع الكهرباء في "حفار وسقة الليث" بسبب الأمطار الغزيرة

محمد طيران

الليث

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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها حفار بمركز الوسقة جنوب الليث في سقوط أعمدة الضغط العالي قبل يومين مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لقرابة 12 ساعة.

ورصدت "سبق" ظهر اليوم، أسلاك الضغط العالي وهي ملقاة على الأرض.

وكان المركز قد شهد هطول أمطار غزيرة صاحبها رياح شديدة، مما أدى إلى سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي بمحاذاة طريق الساحل الدولي قبل إعادة الكهرباء وزرع أعمدة جديدة، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأعمدة على وضعها والأسلاك مقطعة.

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