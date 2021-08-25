وزير الرياضة يكلف فريقاً خاصاً لمتابعة حالة اللاعب الدولي "خالد مسعد"

للوقوف على احتياجاته وتلبية ما يتطلبه وضعه الحالي

كلّف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، فريقاً خاصاً من وزارة الرياضة، لمتابعة حالة اللاعب "خالد مسعد"، والوقوف على كافة احتياجاته ومساعدته، وتلبية كل ما يتطلبه وضعه الحالي، إلى جانب الاطلاع على أحوال أسرته وتقديم ما تحتاجه.

يذكر أن وزير الرياضة قد وجّه في نهاية 2020م، بدعم أسرة اللاعب ومتابعة حالته الصحية، وقد تم ذلك في حينه، إلا أن حالته الصحية عادت لوضعها السابق في الفترة الأخيرة.