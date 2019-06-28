تعليم بيشة: دورنا الإشراف على تنفيذ الأداء بعد تذمر المعلمات من عدم صرف 3 أشهر

أكد أن مهمة صرف الرواتب في حساباتهن شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية

أوضح تعليم ييشة حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر "الكبيرات سابقاً" أن مهمتهم تنحصر في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب، وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأبدى العديد من معلمات التعليم المستمر "تعليم الكبيرات" في بيشة، استياءهن وتذمرهن من عدم إيداع الرواتب المتأخرة لثلاثة أشهر بعد أن صرف قبل أيام شهر واحد وبقي ثلاثة أشهر.

حيث أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي أنه نظراً لكثرة التساؤلات حول تأخر رواتب معلمات التعليم المستمر (الكبيرات سابقاً) نؤكد أن إدارة تعليم بيشة تنحصر مهمتها في الإشراف على تنفيذ الأداء ورفع مسيرات الرواتب وهو ما أدته على أكمل وجه وتبقى مهمة صرف الرواتب في حسابات المعلمات شأن شركة تطوير للخدمات التعليمية فقط وعلى المستفيدات انتظار ذلك في حساباتهن.

يُشار إلى أن ‏‫تعليم بيشة أودع قبل عشرة أيام ٦٣٤٣٠٠ (ستمائة وأربعة وثلاثين ألفاً و300 ريال) في حسابات معلمات تعليم الكبيرات التي أقرت شركة تطوير صرفها عن شهر مارس ٢٠١٩م.