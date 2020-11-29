بالأسماء .. "صحة نجران" تستحدث برنامجاً للتحول المسرّع من الكوادر الوطنية

يهدف إلى ضمان سرعة الإنجاز وسير العمل وتحقيق المستهدفات

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التحول المسرع، الدكتور إبراهيم بني هميم، قراراً إدارياً يقضي باستحداث برنامج التحول المسرع، الذي يهدف إلى تعزيز العديد من الجوانب الصحية.

وتفصيلاً، تضمن قرار مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة، تشكيل فريق برنامج التحول المسرع، من الكوادر الوطنية المؤهلة، لضمان سرعة الإنجاز، وسير العمل، وتحقيق المستهدفات.

وبحسب القرار، يضم البرنامج مجموعة من مسارات العمل تتمثل في نموذج الرعاية الصحية، الرعاية الصحية الأولية المعززة، الصحة الإلكترونية، تخطيط الموارد الصحية، التحول المالي، الصحة السكانية، التحول في إدارة الموارد البشرية، المعلومات والتواصل، وإدارة التغيير، الإدارة الإستراتيجية ، وإدارة المشاريع.

ويأتي القرار في سياق توقيع اتفاقية التحول الصحي المسرّع في منطقة نجران، بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وشركة الصحة القابضة.

وحصلت "سبق" على أسماء ومناصب التحول المسرع لصحة نجران وجاءت كالآتي:

د. مشهور حسين اليامي

قائد فريق برنامج التحول المُسرّع

د. صالح محسن آل رجب

قائد الإدارة الإستراتيجية

علي صالح آل جليدان

قائد إدارة المعلومات والتواصل

محمد علي آل عاطف

قائد إدارة المشاريع والتحول

محمد جابر لسلوم

قائد إدارة التغيير

د. محمد حسين آل عرفان

قائد نموذج الرعاية الصحية

محمد مهدي الصقور

قائد تطوير الرعاية الصحية الأولية المعززة

د. إسماعيل محمد المكرمي

قائد الصحة الإلكترونية

د. مرجع علي آل عامر

قائد الصحة السكانية

مهدي حسن آل جمهور

قائد التحول المالي

مسفر محمد آل عنكيص

قائد التحول في إدارة الموارد البشرية

محمد علي الرخامي

قائد تخطيط الموارد الصحية