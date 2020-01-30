"بن زكري" بصوت عال: لو يلعب النصر معنا شهراً كاملاً لن يسجل إلا عن طريق ركلة جزاء !

قال إن فريقه تعرض لظلم تحكيمي واستغرب عدم تواجد الحكم السعودي

أبدى المدير الفني لفريق ضمك الجزائري نور الدين بن زكري امتعاضه من بعض قرارات حكم اللقاء الذي قاد مباراة فريقه مساء اليوم أمام النصر في افتتاح الجولة 16 من الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مشيراً إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي كبير.

وقال " بن زكري " في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "النصر لا يحصد نقاطه إلا بضربات الجزاء".

وأضاف "الحكم احتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع بدلاً من 5 دقائق، هذا ما حدث، فخور بلاعبي ضمك لأنهم قدموا مستويات عالية للغاية".

وشدد نور الدين "للمرة العشرين أقولها النصر لا يفوز على بن زكري إلا بضربات الجزاء، تعرضنا لظلم كبير".

وأشار "لم يتحل لاعبو النصر بالروح الرياضية واستمروا في اللعب رغم وقوع أحد لاعبي فريقي للإصابة، وكذلك الحكم طالب باستمرار اللعب، لو لعب النصر أمامي لمدة شهر لن يستطيع التسجيل سوى بضربة جزاء".