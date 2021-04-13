مستشفيات "سليمان الحبيب" تستقبل مراجعيها على مدار الساعة في رمضان

في مختلف التخصصات الصحية وتقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية كافة

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أوقات الدوام بمستشفياتها ومراكزها الطبية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442هـ، إذ إن أوقات العمل ستكون على فترتيْن صباحية ومسائية من أجل التيسير على المرضى والمراجعين.

وستبدأ الفترة الأولى من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، أما الفترة الثانية فسوف تبدأ من الثامنة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، فيما ستعمل أقسام الطوارئ والصيدليات على مدار الــ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ بما في ذلك يوم الجمعة.

وأوضح عبدالعزيز بن محمد الفريان؛ المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة، أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك استقبال المرضى والمراجعين في مختلف التخصصات الصحية وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية كافة من خلال فروع المجموعة بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخُبر ومركز د. سليمان الحبيب الطبي بالحي الدبلوماسي، كما سيتم رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الطوارئ والعناية المركّزة والولادة، بحيث تكون على أتمّ الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية وعلى مدار الساعة، خصوصاً مصابي الحوادث والأزمات القلبية وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ وحالات الإغماء، إضافة إلى الجلطات الدماغية والنزلات المعوية، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.

جديرٌ بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب، أطلقت في وقت سابق عديداً من الخدمات تسهيلاً على المرضى والمراجعين مثل خدمة "الحبيب لايف كير"، التي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أيّ مكان وعلى مدار الساعة والحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد، وخدمة التدخل السريع RRT، التي يقوم عليها فريق طبي متقدم للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة بالتزامن مع إطلاق المشروع الأول على مستوى الشرق الأوسط للربط الذكي عبر تقنية الاتصال المرئي بين خدمات الإسعاف ومراكز القيادة والتحكم في مستشفيات المجموعة، وخدمة "Tele stroke Program" للتعامل الفوري مع الجلطات الدماغية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الصيدلية الإلكترونية.