التدريب التقني بنجران ينهي كافة استعداداته لعودة العمل الأحد المقبل

وفق الخطة التي أقرتها المؤسسة وحسب النسب المعلنة من قبل الموارد البشرية

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران كافة استعداداتها لعودة العمل بمقر الإدارة والمنشآت التدريبية بالمنطقة.

جاء ذلك في تصريح رسمي لمدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار أوضح فيه أن الإدارة اتخذت كافة الخطوات الاحترازية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد حسب تعليمات الجهات المعنية لتكون بيئة العمل آمنة لعودة الكوادر البشرية.

وأوضح آل جبار أن منسوبي ومنسوبات الإدارة والمنشآت ستكون عودتهم ابتداء من الأحد القادم تدريجياً وفق الخطة التي أقرتها المؤسسة وحسب النسب المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية إلى اكتمال عودة كافة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنطقة يوم ٢٢ شوال مع استمرار العمل عن بعد في خدمة العملاء.

واختتم آل جبار تصريحه بشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وكافة الجهات المعنية على الجهود والدعم اللامحدود في سبيل مواجهة فايروس كورونا المستجد وعلى دعمهم برامج التدريب التقني والمهني بالمنطقة ولمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ونوابه لدعمهم المستمر لتقديم رسالة التدريب التقني والمهني بأرقى المستويات في كل الظروف.