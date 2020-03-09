كوريا الجنوبية تعلن 69 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

تأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملاً مشوباً بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 08:20 AM

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382

كوريا الجنوبية تعلن 69 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، تسجيل كوريا الجنوبية 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7382 حالة.

تأتي الأعداد الجديدة بعد يوم واحد من إبداء بعض المسؤولين أملاً مشوباً بالحذر في أن يكون تفشي الفيروس قد تباطأ بعد تراجع وتيرة الزيادة إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أيام يوم الأحد.

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فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

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