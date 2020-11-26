"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 428 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356389 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 428 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 345215 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5840 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5334 والحالات الحرجة 699 حالة.