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تشمل عدداً من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى التاسعة صباحاً

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وحائل ومكة المكرمة والجوف.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات وسكاكا طبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.



ونبه المركز أيضاً منطقة حائل بأنها تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.