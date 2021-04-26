الميدان أولًا.. "سبق" توثق جهود رجال دوريات الأفلاج وقت الإفطار

جسّدت الجهود الكبيرة المبذولة لضبط الأمن وتحقيق السلامة للمواطن والمقيم

وثّقت عدسة "سبق" جهود رجال دوريات شرطة الأفلاج وقت الإفطار، وهم يتناولون وجبتهم في ميدان عملهم بأحد تقاطعات الطريق العام وسط المحافظة.

وجسّدت الصورة الجهودَ الكبيرة التي يبذلها رجال دوريات شرطة الأفلاج، وتفانيهم وتضحياتهم من أجل سلامة المواطن والمقيم وحماية الوطن وضبط الأمن.