"الجبير" يستقبل وفدًا من مركز الحوار الإنساني

بحثا الجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها المملكة

‬استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من مركز الحوار الإنساني في جنيف، الذي يزور المملكة حاليًا.

واستعرض "الجبير" خلال الاستقبال أوجه التعاون المشترك بين المملكة والمركز، والجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصاً في اليمن.

وتم استعراض مساهمة المملكة في تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، وجهودها في محاربة الإرهاب والعنف والتطرف.

وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.