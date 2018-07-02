اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية في المملكة وعُمان تعقد اجتماعها الأول

ناقشت تطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين

عقدت اللجنة الأمنية العليا بوزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان اليوم اجتماعها الأول برئاسة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بوزارة الداخلية العمانية اللواء حمد بن سليمان الحاتمي.

وناقش الاجتماع الذي عقد في جدة، سبل تعزيز التعاون القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين وتطوير إجراءات تبادل الخبرات والمعلومات.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.