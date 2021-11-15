الطائف.. لجنة رسوم التبغ تغلق 5 محالّ مُخالِفة

نفّذت جولات رقابية للتأكد من الإفصاحات والتصاريح

أغلقت لجنة رسوم التبغ في الطائف خمسة محالّ أثر رصدها مخالفات عدة، في حين سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.

ووفقًا لما أوضحته أمانة الطائف في بيانٍ لـ"سبق"؛ فإن اللجنة، وبتوجيهات من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، قامت بجولات ميدانية على المقاهي والمحلات التي تقدم التبغ؛ للتأكد من إفصاحات الرسوم، والتأكد من تصاريح تقديم التبغ.

وأضافت: تم إغلاق خمسة محالّ مخالفة، وسيستمر عمل اللجنة في التفتيش على جميع المقاهي والكوفي شوب في محافظة الطائف، والبلديات المرتبطة.