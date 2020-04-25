حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً. وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار الرياض

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 06:56 PM

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً. وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.

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