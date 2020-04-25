





1

تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

حالة تستمر حتى 9 مساءً.. تنبيه متقدم يمهد لـ"مساء" ماطر على الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً. وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.