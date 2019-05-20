رئيس هيئة الأمر بالمعروف بحوطة بني تميم يلتقي مدير مستشفى المحافظة

بحث أوجه التعاون فيما يتعلق بإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية

زار رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحوطة بني تميم الدكتور حسن العون مدير مستشفى المحافظة سعود القرون، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون فيما يتعلق بإقامة البرامج التوعوية والتوجيهية.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات فضيلة مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ ماجد بن سليمان الحسين لتعزيز التعاون مع الجهات المعنية في ظل توجيهات الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

ثم التقى بعدها بمدير شرطة المحافظة العميد عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيدان وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك.