تقرير يكشف عدم مطابقة الفيلا المنهارة بـ"طيبة جدة" للمواصفات

"الجحدلي": البنك لم يتجاوب وسحَب القسط الشهري

كشف التقرير الفني الهندسي الصادر عن استشاري أمانة محافظة جدة، عدم تطابق مبنى المواطن خالد ناجي الجحدلي الذي انهار الثلاثاء الماضي بحي طيبة بشمال جدة، مع المواصفات.

وأشار التقرير، الذي حصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن انهيار الغطاء الخرساني لسقف الدور الأرضي بالموزع الرئيسي للمبنى، حدث مع وجود صدأ لحديد التسلح بالسقف بشكل عالٍ، ووجود تطبيل للسقف، وظهور شروخ طويلة، وانفصال للغطاء الخرساني للدرج وبعض الأسقف، ووجود هبوط لبلاط الأرضيات بالدور الأرضي.

وتَبيّن كذلك وجودُ نشع ورطوبة بالحوائط الخارجية والكمرات، وظهور شروخ طولية بالكمرات العلوية للدور الأرضي، بالإضافة لوجود تطبيل للغطاء الخرساني.

وأبرز التقرير ضرورة إخلاء المبنى، وأوصى مدير عام الطوارئ والكوارث بأمانة جدة بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المبنى وإزالة خطورته؛ فيما طالَبَ الدفاع المدني بفصل التيار الكهربائي عن الموقع لحين إزالة خطورته.

وشكا المواطن "الجحدلي" من عدم تجاوب البنك الذي اشترى منه الفيلا؛ حيث قام أمس بسحب القسط الشهري 12 ألف ريال.

وقال "الجحدلي": برغم أنني أبلغت البنك بانهيار المبنى؛ لكنه لم يتجاوب.

وطالَبَ بتدخل الجهات المختصة؛ حيث لا يزال باقيًا مع أبنائه وسط الركام المنهار؛ نظرًا لعدم قدرته على إيجاد مسكن.