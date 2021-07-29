كورونا.. لبنان تسجل 1104 إصابات جديدة و1008 حالات بالأردن

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية 1104 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 559473 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536805 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7900 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

الأردن

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 769390 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 749676 حالة شفاء بعد تسجيل 475 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10010 حالات.