"إعادة التمويل" توجه بتأجيل الأقساط لموظفي القطاعين الخاص والصحي

تُتيح للمستفيدين الخيار بتأجيل دفعاتهم الشهرية لمدة تصل إلى 3 شهور

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج لتخفيف عبء التمويلات العقارية بالتعاون مع شركائها الممولين من البنوك وشركات التمويل العقاري، وذلك في إطار التزام الشركة بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم كافة القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

وفي التفاصيل، يهدف البرنامج إلى منح مستفيدي التمويل العقاري ضمن محفظة الشركة من العاملين في القطاع الخاص بشكل عام (باستثناء المؤسسات المالية) والرعاية الصحية وأصحاب الأعمال الخاصة بالمتأثرين بجائحة فيروس كورونا الخيار بتأجيل أقساط التمويل العقاري لمدة ‏تصل إلى ثلاثة أشهر في حال رغبتهم بذلك، دون أية تكلفة إضافية.

وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني أنه في ظل توجهات القيادة بتخفيف الأعباء على المواطن السعودي خلال هذه الأزمة من خلال برامج الدعم المتنوعة، وإبرازاً لدور الشركة القيادي كمقدم لحلول التمويل العقاري للمتعاملين في هذا السوق من مستفيدين وممولين، كان لزاماً على الشركة أن تكون من المبادرين بإطلاق مبادرة لتخفيف الأعباء ومساعدة الأسر على تحمل الفترة الحالية بتأجيل الأقساط لمدة 3 أشهر على الأقل.



وأشار إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد خلقت ضغوطاً على الاقتصاد، وفي ظل سرعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من تداعيات الأزمة واطلاق مجموعة من حزم التحفيز الحكومية، وما قامت به مؤسسة النقد العربي السعودي من توفير برامج الدعم اللازمة، تلتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بدورها بتقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري - ملاك المنازل - وتخفيف الأعباء المالية المترتبة جراء هذه الأزمة.

ومن خلال هذه المبادرة لن يتحمل ملاك المنازل المستفيدين من خيار تأجيل الأقساط أية رسوم، مع زيادة مدة سداد التمويل العقاري بما يساوي فترة التأجيل (ثلاثة أشهر)، كما تتيح المبادرة الخيار للمستفيدين بعدم تأجيل الأقساط في حال رغبتهم بذلك، وسيتم التعامل مع ملاك المنازل الذين يحتاجون إلى تدابير تأجيل لمدة أطول بحسب كل حالة، إذ ستقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بالتعاون مع شركائها من الممولين العقاريين بتقييم لكل حالة على حدة، وتمديد التأجيل حسب الحاجة إلى 6 أشهر، وفقاً لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي.

يأتي هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من قيام الشركة بخفض معدل هامش الربح السنوي بمقدار ‏15‏ نقطة أساس‏ للتمويلات العقارية طويلة الأجل، مما يجعلها من بين أدنى المعدلات في المنطقة‏، ومنذ تأسيسها في عام 2017 تعمل الشركة بكل جهودها وإمكاناتها لتعزيز وتطوير سوق التمويل العقاري، ودعم سوق التمويل العقاري الثانوي.