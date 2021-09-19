أمانة جدة تغلق 24 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال 9909 جولة نفذتها لمتابعة امتثال التدابير الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الثلاثة الأيام الماضية، 24 منشأة تجارية؛ لمخالفتها للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك من خلال 9909 جولات رقابية نفذتها الأمانة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات الرقابية التي رصدتها الفرق الميدانية عن 41 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

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19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 03:39 PM

خلال 9909 جولة نفذتها لمتابعة امتثال التدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 24 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال الثلاثة الأيام الماضية، 24 منشأة تجارية؛ لمخالفتها للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك من خلال 9909 جولات رقابية نفذتها الأمانة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة امتثال التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات الرقابية التي رصدتها الفرق الميدانية عن 41 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا".

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