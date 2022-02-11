استنجد فهرعوا.. شاهد الجموع تنقذ شخصاً علِق بشرفة مبنى يحترق بالخبر

حادث باشرته فرق الدفاع المدني وأخمدته ونتج عنه إصابة نُقلت للمستشفى

تمكّن مجموعة من الأشخاص من إنقاذ شخص علِق في شرفة مبنى نشب به حريق في محافظة الخبر؛ وذلك قبيل وصول فرق الدفاع المدني لمباشرة الحادث وإخماده.



وكان الشخص العالق قد خرج من إحدى نوافذ المبنى وعلق بها على الشرفة الخارجية محاولاً الاستنجاد بالمارة في الشارع، وفي غضون ثوانٍ اجتمع مجموعة من الأشخاص لإنقاذ الشخص العالق من خلال تجمعهم واستقباله بعد إسقاط نفسه عليهم.



وكانت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخبر قد أخمدت حريقًا نشب في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.