الأحد القادم.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

يأتي سعياً من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه سيتم البدء يوم الأحد المقبل بتطبيق قرار ضوابط الحماية من ‫التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص الحماية من التعديات السلوكية

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 03:57 PM

يأتي سعياً من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة

الأحد القادم.. بدء تطبيق ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في القطاع الخاص

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أنه سيتم البدء يوم الأحد المقبل بتطبيق قرار ضوابط الحماية من ‫التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لنظام العمل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي سعياً من الوزارة لتعزيز إيجاد بيئة عمل آمنة.

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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص الحماية من التعديات السلوكية

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