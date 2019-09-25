شاهد.. معلمو ومعلمات "خبرات 3" يحتفلون في أستراليا باليوم الوطني

بحضور عدد من أكاديميي وطلاب جامعة "جريفيث"

احتفل معلمو ومعلمات برنامج "خبرات 3" بجامعة "جريفيث" في دولة أستراليا، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين "#همة_حتى_القمة".

جاء ذلك بحضور رئيس كلية التربية الدكتورة "دونا"، وعدد من أكاديميي وطلاب الجامعة، وزملائهم من الخليجيين والعرب.

وقدم الملحق الثقافي الدكتور هشام خداوردي، تهنئته وشكره للقائمين على الحفل، فيما رفع معلمو "خبرات 3" في جامعة "جريفيث" أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الوفي، بمناسبة اليوم الوطني.