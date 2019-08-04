"أبا الخيل": جولات تفقدية لأعمال مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة

يقوم بها فريق عمل متخصص بهيئة المساحة الجيولوجية

كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق بن علي أبا الخيل بأن فريقاً متخصصاً من مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة يتابع برنامج مراقبة المشاريع ذات الأساسات العميقة بحوض وادي إبراهيم ونطاق الحماية؛ للتأكد من عدم تأثيرها على التوازن الهيدروجيولوجي من المنظور الكمي والنوعي للمياه الجوفية الواردة إلى بئر زمزم المباركة؛ بهدف تأكيد استدامة تلك المصادر وعدم تأثرها من مناسيب وطرق تنفيذ الأساسات والمواد المستخدمة.

وبيّن "أبا الخيل" أن المختصين من مركز دراسات وأبحاث زمزم بالهيئة يقومون بجولات تفقدية مستمرة لأعمال وإنشاءات البنية التحتية داخل منطقة تطوير مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي بمكة المكرمة التابع لشركة أم القرى للتطوير، بالإضافة إلى التأكد من قيام مقاول المشروع باتباع المواصفات الفنية والتصاميم الهندسية الخاصة بالأنظمة المختلفة التي تم اعتمادها من قبل مختصو مركز دراسات وأبحاث زمزم حول جسم نفق المترو الموجود داخل موقع المشروع والأماكن الملاصقة لمساره التي تمتد تحت أساسات المباني المزمع تشييدها على جانبي مسار النفق وبالأعلى منه.

وأشار إلى أن الجولات التفقدية للمشروع تتم بحضور ممثلين عن شركة أم القرى (مالك المشروع) وشركة كيو (استشاري المشروع) إضافة إلى ممثلين عن شركة نسما (مقاول المشروع)، حيث تضمنت الزيارة أيضاً الاطلاع والتأكد من نوعية المواد الحصوية المستخدمة في أعمال الردم للمناطق المحيطة بمسار أنفاق المترو، بما في ذلك نظام النقل (Conveyance System) المقترح لغرض أعمال الصيانة المستقبلية لتلك المواد.

وأفاد بأن الفريق قام أيضا بتفقد أعمال تخفيض منسوب المياه الجوفية داخل موقع المشروع، وجرى رصد مدى الاستفادة من تلك المياه في الأعمال المختلفة من قبل مقاول المشروع للحد من هدر تلك المياه وإعادة استخدامها داخل الموقع. بالإضافة إلى الاطلاع على تقدم سير الأعمال الخاصة بأنظمة التدعيم اللازمة لحماية المنشآت والمباني القائمة على طريق أم القرى المؤدي إلى الحرم المكي الشريف ضمن المنطقتين الرابعة والثامنة (Stretch 4 & ST 08) من المشروع، وآلية تنفيذ تلك الأعمال بما يحقق متطلبات هذه الهيئة للحد من الآثار السلبية التي قد تنتج على حركة المياه الجوفية ونوعيتها. كما تم زيارة الجزء الشرقي من المشروع (منطقة جبل عمر) للاطلاع على أعمال تهذيب الكتل الصخرية الفاصلة بين حوض وادي إبراهيم الخليل ووادي العتيبية.

وأفاد في ختام تصريحه بأن الفريق قام بالإضافة إلى ما سبق بالاطلاع على أنظمة السلامة المتبعة من قبل العاملين في المشروع داخل مواقع العمل المختلفة وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها، اخذين في الاعتبار كثافة حركة المركبات والحجيج في المنطقة المحيطة بموقع المشروع خلال الأيام القادمة من موسم الحج لهذا العام مما يتطلب المزيد من الحرص والحذر من قبل العاملين على المشروع خلال تلك الفترة.