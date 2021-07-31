شرطة القصيم: القبض على 10 مواطنين بعد تصويرهم مقاطع تدعو لممارسة التفحيط

ضُبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على (10) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر؛ وذلك بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.