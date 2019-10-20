الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا

قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.

وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".

وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.

يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.