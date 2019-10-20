الاتحاد: إقالة سييرا.. وتكليف الوطني العبدلي مدربًا

قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.
وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".
وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.
يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.سييرا الاتحاد محمد العبدلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
قرَّرت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إقالة التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي، من تدريب الفريق.
وقالت الإدارة: "قرار الإقالة جاء كمحصلة للنتائج السلبية للفريق".
وأعلن النادي تكليف الوطني محمد العبدلي بتولي تدريب الفريق.
يُذكر أن الاتحاد خسر أمس خسارته الرابعة في الدوري أمام الوحدة 0-1، وحقق ثلاثة انتصارات فقط، وجمع تسع نقاط.