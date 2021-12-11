





0

على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد

التواصل الحكومي السعودي وقطاع التخطيط الإعلامي بالكويت يبحثان فرص التعاون بينهما

235

التقى وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة، بمسؤولي قطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية في وزارة الإعلام بدولة الكويت، على هامش الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الكويت.



وبحث الجانبان خلال الزيارة فرص التعاون الممكنة؛ ومنها توحيد الجهود الإعلامية في الأيام الوطنية، وزيارات قيادات البلدين، وفي قمم مجلس التعاون الخليجي، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء التجارب والخبرات في مجال التخطيط الإعلامي والعمل الإعلامي المشترك.



وقدم وفد التواصل الحكومي السعودي عرضًا حول حصيلة عمل المركز خلال عام 2021، والتي شملت تنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وتصميم الهويات البصرية، إضافة إلى غرفة العمليات الإعلامية في موسم الحج وجائحة فيروس كورونا كوفيد 19.



وقام وفد التواصل الحكومي السعودي بعرض عدد من إصدارات المركز في العام الحالي، وكذلك الأعمال الإبداعية التي جرى إنتاجها مثل الأفلام الوثائقية: "مرحلة صعبة" و"جرعة أمل" والكتاب المصور "المواجهة الصامتة"، والتي تقدم توثيقًا لمراحل مواجهة فيروس كورونا في المملكة.



واستعرض الوفد السعودي خلال الزيارة عدة مشروعات قام بتنفيذها خلال العام الحالي؛ ومنها ضوابط استخدام الأجهزة الحكومية لوسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة غرفة العمليات الإعلامية لموسم حج 1442، وإعداد الخطط الإعلامية لعدد من المناسبات الوطنية، إضافة إلى إطلاق مشروع "متحدثون" بنسختيه الأولى والثانية.



وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل، المتحدث الرسمي الدكتور عبد الله المغلوث، أن اللقاء بالأشقاء في وزارة الإعلام بالكويت يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، منوهًا بأهمية التواصل وتبادل الخبرات الإعلامية والتجارب المعرفية، التي من شأنها تحسين الأدوات وصقل الأعمال والاطلاع على الممارسات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.



وأضاف الدكتور "المغلوث" أن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من المهام والأدوار الإعلامية التي توضح الأثر البالغ لتمكين الشباب في مجال الاتصال والإعلام لدى البلدين، وانعكست بدورها على قيمة الإنتاج الإعلامي والتطور اللافت في النتائج الإبداعية للأعمال المتسمة بالطابع العصري، وواقع الإعلام اليوم.