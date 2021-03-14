فريق لقاح كورونا يبدأ تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة بمكة وجدة

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ونائبه

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء مباشرة فريق لقاح فيروس كورونا الطبي تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة اعتبارًا من اليوم، وذلك في مقر الإمارة بجدة، وديوانها بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان.

إمارة منطقة مكة المكرمة لقاح فيروس كورونا

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14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 04:20 PM

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة ونائبه

فريق لقاح كورونا يبدأ تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة بمكة وجدة

عبدالله الراجحي

جدة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء مباشرة فريق لقاح فيروس كورونا الطبي تقديم خدماته لمنسوبي الإمارة اعتبارًا من اليوم، وذلك في مقر الإمارة بجدة، وديوانها بالعاصمة المقدسة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان.

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إمارة منطقة مكة المكرمة لقاح فيروس كورونا

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