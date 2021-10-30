أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.

وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

0

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443 05:03 PM

بعد تنفيذ أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الدمام

0 132

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.

وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021