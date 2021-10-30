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بعد تنفيذ أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.

وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.