أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.
وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
بعد تنفيذ أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2748 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة؛ مما أسفر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة.
وتم ضبط 97 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.