الميزانية السعودية تسجّل فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

سجّلت الميزانية السعودية فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.
جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.
نص تقرير وزارة المالية على الرابط: https://www.mof.gov.sa/financialreport/2021/Documents/Q3A2021.pdf
أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019
سجّلت الميزانية السعودية فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.
جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.
نص تقرير وزارة المالية على الرابط: https://www.mof.gov.sa/financialreport/2021/Documents/Q3A2021.pdf