الميزانية السعودية تسجّل فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021

أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019

سجّلت الميزانية السعودية فائضاً بـ6.7 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.

جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة لعام 1442- 1443هـ (2021م)، الذي أصدرته وزارة المالية.

نص تقرير وزارة المالية على الرابط: https://www.mof.gov.sa/financialreport/2021/Documents/Q3A2021.pdf