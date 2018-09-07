وزير التعليم: مستمرون في دعم وإثراء الكتب الدراسية

"العيسى" يَعِد بتحقيق نقلة نوعية نحو التحول الرقمي

وعد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الطلابَ والمعلمين، بتحقيق نقلة نوعية نحو التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وأكد أن وزارته مستمرة في دعم وإثراء الكتب الدراسية؛ موضحاً أن تطبيق #باركود_الكتاب_المدرسي يساهم في مساندة المعلمين والمعلمات ومساعدة الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الوزير في حسابه بـ"تويتر" قال فيها: ‏لأبنائي الطلاب وزملائي المعلمين وأولياء الأمور، مستمرون في دعم وإثراء الكتب الدراسية، ومن خلال تطبيق #باركود_الكتاب_المدرسي سنساهم في مساندة المعلم ومساعدة المتعلم وتحقيق نقلة نوعية في تعليمنا نحو التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030.