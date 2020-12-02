روسيا.. إصابات كورونا عند أدنى مستوى وقفزة بالوفيات

رصد 25345 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة، أدنى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ أسبوع؛ فيما شهدت حصيلة الوفيات جراء الوباء ثاني قفزة غير مسبوقة على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 25345 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 26402 إصابة في اليوم السابق)؛ مما يمثل أدنى حصيلة منذ 25 نوفمبر عندما تم تسجيل 23675 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5191 إصابة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3684 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 20.2% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 589 حالة وفاة، مقابل 569 وفاة في اليوم السابق؛ فيما تماثل 26882 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و347401 إصابة مؤكدة؛ منها 41053 حالة وفاة و475999 حالة نشطة ومليون و830349 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 77.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19" (444 ألفًا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 515 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين لفيروس كورونا يخضعان حاليا للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية، ومن المقرر أن تنطلق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الوباء في البلاد أواخر العام الجاري- أوائل العام القادم.